Rainbow Six Siege знову працює: сервери відновили після хакерської атаки

Компанія Ubisoft відновила роботу серверів тактичного шутера Rainbow Six Siege після серйозного зламу. Хакери втрутилися в систему, роздаючи гравцям величезні ресурси та блокуючи акаунти. Щоб виправити ситуацію, розробникам довелося повернути стан гри до моменту перед атакою.

Зараз доступ відкритий, хоча деякі функції залишаються обмеженими на час розслідування, розповідає 24 Канал.

Дивіться також З'явилися свіжі деталі Bioshock 4 – локація, нові вороги та скриншоти

Як розробники долають наслідки кібератаки та що змінилося для гравців?

Інцидент розпочався 27 грудня, коли зловмисники зламали захист Rainbow Six Siege та влаштували несанкціоновану "роздачу подарунків". Користувачі отримували мільярди кредитів R6S, очки репутації та ексклюзивні косметичні речі.

Окрім цього, хакери почали масово блокувати гравців. У відповідь на ці дії видавець Ubisoft був змушений терміново вимкнути сервери.

Вночі 29 грудня розробники повідомили про завершення технічних робіт. Для розв'язання проблеми вони здійснили повний відкат системи до стану, зафіксованого 27 грудня о 12:49 за київським часом.

Ті, хто грав у шутер після цього моменту, можуть тимчасово втратити доступ до частини свого майна, проте для решти склад інвентарю не змінився. Через велику кількість охочих зайти в гру на вході можуть виникати черги.

В Ubisoft офіційно заявили, що не будуть карати або банити користувачів за використання "хакерських" кредитів. Це пояснюється тим, що всі операції, проведені після початку атаки, були просто анульовані під час відкату бази даних.

Проте розслідування ще не завершене – воно триватиме протягом наступних двох тижнів. Весь цей час внутрішньоігровий магазин буде недоступним для покупок.

Проєкт Rainbow Six Siege існує з грудня 2015 року і на сьогодні представлений на ПК, PlayStation 4 та 5, а також на консолях Xbox обох актуальних поколінь. Гра також входить до підписки Ubisoft+ Premium. За останніми даними на жовтень 2022 року, кількість гравців у тактичному шутері вже перевищила 85 мільйонів осіб.