Дуже дорого: один із найрідкісніших картриджів для приставки Nintendo виставили на аукціон

Аукціонний дім Goldin виставив на продаж один із найрідкісніших картриджів для класичної приставки Nintendo Entertainment System (NES). Японська компанія випустила лише 26 таких "золотих" картриджів 1990 року як призи для читачів журналу Nintendo Power. Тепер вони коштують шалених грошей.

Скільки вони коштують

У 1990 році в США проходив захід Nintendo World Championships, на якому відбирали найкращих гравців країни. Геймери змагалися в Tetris, Super Mario Bros. і Rad Racer з обмеженням у часі. Ці обмеження встановлювали за допомогою фізичних перемикачів на самих картриджах.

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Для змагань було випущено кілька сотень особливих картриджів, більшість яких – у стандартних корпусах сірого кольору. Але 26 екземплярів мали блискуче золотисте виконання. Ці особливі картриджі пізніше вручили на заході Player's Poll Contest журналу Nintendo Power.

Виставлений на аукціон Goldin примірник отримав Патрік Кінг з міста Шайенн у штаті Вайомінг. Його ім'я з'явилося в 18 номері Nintendo Power разом з іншими переможцями змагання геймерів.

Ці картриджі ніколи не продавали в упаковці, що частково пояснює, чому цей примірник позбавлений наліпки і має такий зношений вигляд. Лот отримав лише 4 бали за CGC Grading, тоді як ідеальному стану відповідали б 10 балів.

Ціна

Торік аналогічний картридж продали за 100 088 доларів, тому можна очікувати, що цього разу ціна перевищить минулий показник, адже старі колекційні речі, як правило, з часом дорожчають.

Стартова ціна нинішніх торгів – 10 000 доларів, а покупці проходили перевірку на платоспроможність. Торги пройшли вчора, але результати поки невідомі.