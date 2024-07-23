Сколько они стоят

В 1990 году в США проходило мероприятие Nintendo World Championships, на котором отбирали лучших игроков страны. Геймеры соревновались в Tetris, Super Mario Bros. и Rad Racer с ограничением во времени. Эти ограничения устанавливали с помощью физических переключателей на самих картриджах.

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Для соревнований было выпущено несколько сотен особых картриджей, большинство которых – в стандартных корпусах серого цвета. Но 26 экземпляров имели блестящее золотистое исполнение. Эти особые картриджи позже вручили на мероприятии Player's Poll Contest журнала Nintendo Power.

Выставленный на аукцион Goldin экземпляр получил Патрик Кинг из города Шайенн в штате Вайоминг. Его имя появилось в 18 номере Nintendo Power вместе с другими победителями соревнования геймеров.

Эти картриджи никогда не продавали в упаковке, что частично объясняет, почему этот экземпляр лишен наклейки и имеет такой изношенный вид. Лот получил лишь 4 балла по CGC Grading, тогда как идеальному состоянию соответствовали бы 10 баллов.

Цена

В прошлом году аналогичный картридж продали за 100 088 долларов, поэтому можно ожидать, что на этот раз цена превысит прошлый показатель, ведь старые коллекционные вещи, как правило, со временем дорожают.

Стартовая цена нынешних торгов – 10 000 долларов, а покупатели проходили проверку на платежеспособность. Торги прошли вчера, но результаты пока неизвестны.