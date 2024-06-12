У соцмережі X став вірусним короткий відеоролик, в якому гравець Elden Ring загинув після шалено жорстокої атаки місцевого равлика.
Цікаво 5 цікавих відеоігор для телефонів, які допоможуть вбити час, а не вашу батарею
Равлики не такі прості як здаються
Світ хітової гри від FromSoftware сповнений величезної кількості кровожерливих істот, головне завдання яких одне на всіх – вбити гравця.
Ясна річ, що усі "моби" відрізняються між собою рівнем небезпеки, але Spiritcaller Snail's або ж у просторіччі равлики – знаходяться далеко не на вершині піраміди найважчих супротивників в Elden Ring.
Однак, саме в арсеналі цих "красенів", як виявилося, є одна з найбрутальніших анімацій в проєкті.
Брутальна знахідка
Користувач соцмережі X (колишній твітер) під ніком TafferKing451 поділився роликом, який демонструє доволі рідкісну атаку равликів.
Одна з найгірших з-поміж можливих смертей в Elden Ring – дивитися відео
Ця жорстока розправа викликала здивування у величезної кількості фанатів забавки, адже багато з них не бачили її жодного разу за сотні годин в грі.
З огляду на це ролик набрав понад 3 мільйони переглядів та понад 51 тисячу вподобань всього за два дні.
Отож, ви тепер знаєте, що до равликів в Elden Ring слід ставитися дещо серйозніше.