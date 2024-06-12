В соцсети X стал вирусным короткий видеоролик, в котором игрок Elden Ring погиб после безумно жестокой атаки местной улитки.

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Улитки не такие простые как кажутся

Мир хитовой игры от FromSoftware полон огромного количества кровожадных существ, главная задача которых одна на всех – убить игрока.

Понятное дело, что все "мобы" отличаются между собой уровнем опасности, но Spiritcaller Snail's или же в просторечии улитки – находятся далеко не на вершине пирамиды самых тяжелых противников в Elden Ring.

Однако, именно в арсенале этих "красавцев", как оказалось, есть одна из самых брутальных анимаций в проекте.

Брутальная находка

Пользователь соцсети X (бывший твитер) под ником TafferKing451 поделился роликом, который демонстрирует довольно редкую атаку улиток.

Одна из худших из возможных смертей в Elden Ring – смотреть видео

Эта жестокая расправа вызвала удивление у огромного количества фанатов игрушки, ведь многие из них не видели ее ни разу за сотни часов в игре.

Учитывая это ролик набрал более 3 миллионов просмотров и более 51 тысячи лайков всего за два дня.

Итак, вы теперь знаете, что к улиткам в Elden Ring следует относиться несколько серьезнее.