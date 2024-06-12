Равлики в Elden Ring мають моторошну секретну атаку – брутальне відео

Фанат Elden Ring з подивом виявив, що равлики в грі мають рідкісну брутальну атаку, яку більшість гравців не бачили за свої проходження. Відео з нею набрало понад 3 мільйони переглядів.

У соцмережі X став вірусним короткий відеоролик, в якому гравець Elden Ring загинув після шалено жорстокої атаки місцевого равлика.

Цікаво 5 цікавих відеоігор для телефонів, які допоможуть вбити час, а не вашу батарею

Равлики не такі прості як здаються

Світ хітової гри від FromSoftware сповнений величезної кількості кровожерливих істот, головне завдання яких одне на всіх – вбити гравця.

Ясна річ, що усі "моби" відрізняються між собою рівнем небезпеки, але Spiritcaller Snail's або ж у просторіччі равлики – знаходяться далеко не на вершині піраміди найважчих супротивників в Elden Ring.

Однак, саме в арсеналі цих "красенів", як виявилося, є одна з найбрутальніших анімацій в проєкті.

Брутальна знахідка

Користувач соцмережі X (колишній твітер) під ніком TafferKing451 поділився роликом, який демонструє доволі рідкісну атаку равликів.

Одна з найгірших з-поміж можливих смертей в Elden Ring – дивитися відео

Ця жорстока розправа викликала здивування у величезної кількості фанатів забавки, адже багато з них не бачили її жодного разу за сотні годин в грі.

З огляду на це ролик набрав понад 3 мільйони переглядів та понад 51 тисячу вподобань всього за два дні.

Отож, ви тепер знаєте, що до равликів в Elden Ring слід ставитися дещо серйозніше.