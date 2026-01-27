Rayman 30th Anniversary Edition: класичний платформер повертається на сучасні консолі

Класичний платформер Rayman готується до офіційного повернення у форматі ювілейного видання. Хоча 30-річчя серії припало на вересень 2025 року, спеціальний реліз очікується вже найближчим часом.

Проєкт нещодавно пройшов класифікацію в австралійського регулятора, що підтверджує його вихід на актуальних ігрових платформах та підготовку фізичних копій для колекціонерів, як відзначило видання Gematsu.

Хто працює над перевиданням та коли чекати на реліз?

Згідно з даними рейтингової комісії Australian Classification, неанонсована гра Rayman 30th Anniversary Edition вийде на PlayStation 5 та Nintendo Switch.

Розробником та видавцем цього видання значиться компанія Atari, а саме її підрозділ Digital Eclipse, який раніше працював над ретро-збірками, такими як Mortal Kombat: Legacy Kollection. Заявником виступила фірма U&I Entertainment, що зазвичай займається розповсюдженням дискових версій ігор, тому проєкт, швидше за все, отримає повноцінний фізичний реліз.

Відомий інсайдер Том Гендерсон повідомляє, що ювілейне видання має кодову назву Iceman і з'явиться на полицях магазинів "дуже, дуже скоро".

Окрім цього, з'явилася інформація про роботу над іншим амбітним проєктом усередині компанії Ubisoft. За чутками, студія Ubisoft Milan разом із частиною команди, яка створила Prince of Persia: The Lost Crown, розробляє ремейк Rayman Legends під кодовою назвою Steambot.

Представники Ubisoft восени минулого року підтвердили, що майбутнє серії перебуває під наглядом команд у Монпельє та Мілані.

Попри прохання видавця не чекати на гучні анонси найближчим часом, фанати отримали офіційне запевнення, що персонаж перебуває "в надійних руках".