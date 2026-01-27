Rayman 30th Anniversary Edition: классический платформер возвращается на современные консоли

Классический платформер Rayman готовится к официальному возвращению в формате юбилейного издания. Хотя 30-летие серии пришлось на сентябрь 2025 года, специальный релиз ожидается уже в ближайшее время.

Проект недавно прошел классификацию у австралийского регулятора, что подтверждает его выход на актуальных игровых платформах и подготовку физических копий для коллекционеров, как отметило издание Gematsu.

Кто работает над переизданием и когда ждать релиз?

Согласно данным рейтинговой комиссии Australian Classification, неанонсированная игра Rayman 30th Anniversary Edition выйдет на PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Разработчиком и издателем этого издания значится компания Atari, а именно ее подразделение Digital Eclipse, которое ранее работало над ретро-сборниками, такими как Mortal Kombat: Legacy Kollection. Заявителем выступила фирма U&I Entertainment, обычно занимающаяся распространением дисковых версий игр, поэтому проект, скорее всего, получит полноценный физический релиз.

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщает, что юбилейное издание имеет кодовое название Iceman и появится на полках магазинов "очень, очень скоро".

Кроме этого, появилась информация о работе над другим амбициозным проектом внутри компании Ubisoft. По слухам, студия Ubisoft Milan вместе с частью команды, создавшей Prince of Persia: The Lost Crown, разрабатывает ремейк Rayman Legends под кодовым названием Steambot.

Представители Ubisoft осенью прошлого года подтвердили, что будущее серии находится под присмотром команд в Монпелье и Милане.

Несмотря на просьбу издателя не ждать громких анонсов в ближайшее время, фанаты получили официальное заверение, что персонаж находится "в надежных руках".