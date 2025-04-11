Спеціальний застосунок уже доступний для завантаження в App Store та Google Play, повідомляє 24 Канал.

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Razer PC Remote Play працює на основі стримінгового клієнта Moonlight. Для запуску на комп’ютері необхідно встановити оновлений лаунчер Razer Cortex, який сумісний зі Steam, Epic Games Store та підпискою Microsoft PC Game Pass. На мобільних пристроях потрібно скористатися завантажувачем Razer Nexus.

Нова стримінгова платформа була анонсована на виставці CES 2025. У компанії зазначають, що в оновленій версії застосунку реалізовано підтримку відеокодека AV1 для покращеної якості зображення та зменшення затримки, а також сумісність із контролерами Razer Kishi Ultra та іншими iOS- і Android-сумісними геймпадами.

Користувачі Android-пристроїв із контролерами Kishi Ultra зможуть скористатися функцією Razer Sensa HD Haptics, яка перетворює звуки гри на тактильний зворотний зв’язок.

При стримінгу на iPad застосунок Razer PC Remote Play підтримує клавіатури, мишки та трекпади, що робить планшет Apple повноцінним варіантом для гри в шутери від першої особи.

Платформа сумісна з пристроями на базі Windows 11, iOS 18 та Android 14.

А тим часом на eBay продали, ймовірно, найдорожчий Steam Deck в історії. Консоль має відмінності від стандартної моделі, включаючи круглі панелі та сині кнопки, і була в стані з потертостями та подряпинами.