Гру з франшизи Fallout перетворять на реаліті-шоу – перші деталі

Після успіху серіалу за мотивами творіння Bethesda, Amazon анонсував нове реаліті-шоу головна ідея якого базуватиметься на одній з відеоігор серії постапокаліптичних RPG Fallout.

Популярність серіальної адаптації Fallout надихнула Amazon вигадати досить цікаву концепцію для шоу, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Яким буде реаліті-шоу Fallout?

Нове шоу отримає назву Fallout Shelter на честь проєкту у відомій франшизі, де гравцю належить керувати сховищем та його жителями заради процвітання та виживання, йдеться на сторінці гри в Steam.

Творіння Amazon помістить групу учасників у реальне сховище Vault-Tec, де вони житимуть разом та виконуватимуть різноманітні завдання, які міститимуть "стратегічні дилеми та моральні роздоріжжя у бета-тесті кращої версії суспільства"

Челенджі перевірятимуть конкурсантів на їхні атрибути "S.P.E.C.I.A.L." – один з ключових елементів відеоігор, який є кількісним позначенням основних характеристик персонажа: сили, сприйняття, витривалості, харизми, інтелекту, спритності та удачі.

Шоу матиме 10 епізодів, а на кону буде "величезний грошовий приз".

Творці проєкту також зазначили, що прагнуть зберегти "ДНК серії", але водночас забезпечити абсолютно новий погляд на знайомий геймерам всесвіт.

Кастинг на участь в шоу вже відкрито, а від охочих вимагають заповнити чималу анкету та зняти коротке відео, яке максимально розповість про них.

Інформації про те, коли розпочнуть фільмування Fallout Shelter чи коли воно вийде в ефір на Amazon Prime наразі немає.

Що відомо про всесвіт Fallout?