Гру з франшизи Fallout перетворять на реаліті-шоу – перші деталі
- Amazon анонсував реаліті-шоу "Fallout Shelter", де учасники житимуть у сховищі Vault-Tec, виконуючи завдання для виживання.
- Шоу матиме 10 епізодів з великим грошовим призом, а кастинг вже відкрито, проте дати фільмування чи прем'єри ще не оголошені.
Після успіху серіалу за мотивами творіння Bethesda, Amazon анонсував нове реаліті-шоу головна ідея якого базуватиметься на одній з відеоігор серії постапокаліптичних RPG Fallout.
Популярність серіальної адаптації Fallout надихнула Amazon вигадати досить цікаву концепцію для шоу, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.
Яким буде реаліті-шоу Fallout?
Нове шоу отримає назву Fallout Shelter на честь проєкту у відомій франшизі, де гравцю належить керувати сховищем та його жителями заради процвітання та виживання, йдеться на сторінці гри в Steam.
Творіння Amazon помістить групу учасників у реальне сховище Vault-Tec, де вони житимуть разом та виконуватимуть різноманітні завдання, які міститимуть "стратегічні дилеми та моральні роздоріжжя у бета-тесті кращої версії суспільства"
Челенджі перевірятимуть конкурсантів на їхні атрибути "S.P.E.C.I.A.L." – один з ключових елементів відеоігор, який є кількісним позначенням основних характеристик персонажа: сили, сприйняття, витривалості, харизми, інтелекту, спритності та удачі.
Шоу матиме 10 епізодів, а на кону буде "величезний грошовий приз".
Творці проєкту також зазначили, що прагнуть зберегти "ДНК серії", але водночас забезпечити абсолютно новий погляд на знайомий геймерам всесвіт.
Кастинг на участь в шоу вже відкрито, а від охочих вимагають заповнити чималу анкету та зняти коротке відео, яке максимально розповість про них.
Інформації про те, коли розпочнуть фільмування Fallout Shelter чи коли воно вийде в ефір на Amazon Prime наразі немає.
Що відомо про всесвіт Fallout?
Всесвіт Fallout – це альтернативна реальність, де технології розвивалися у стилі ретро-футуризму 1950-х років, а світ у 2077 році поглинула ядерна війна.
Майже вся поверхня Землі перетворилася на радіоактивну пустку з мутантами та новими формами життя. Одначе вижили й люди, зокрема у численних підземних сховищах компанії Vault-Tec, які, втім, приховують моторошні таємниці.
Після катастрофи з'явилися нові державні формування, різні клани та релігійні культи, які борються за ресурси, владу та контроль над технологіями минулого і майбутнього.