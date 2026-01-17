Игру из франшизы Fallout превратят в реалити-шоу – первые детали

После успеха сериала по мотивам творения Bethesda, Amazon анонсировал новое реалити-шоу главная идея которого будет базироваться на одной из видеоигр серии постапокалиптических RPG Fallout.

Популярность сериальной адаптации Fallout вдохновила Amazon придумать довольно интересную концепцию для шоу, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Каким будет реалити-шоу Fallout?

Новое шоу получит название Fallout Shelter в честь проекта в известной франшизе, где игроку предстоит управлять хранилищем и его жителями ради процветания и выживания, говорится на странице игры в Steam.

Творение Amazon поместит группу участников в реальное хранилище Vault-Tec, где они будут жить вместе и выполнять различные задачи, которые будут содержать "стратегические дилеммы и моральные распутья в бета-тесте лучшей версии общества".

Челленджи будут проверять конкурсантов на их атрибуты "S.P.E.C.I.A.L." – один из ключевых элементов видеоигр, который является количественным обозначением основных характеристик персонажа: силы, восприятия, выносливости, харизмы, интеллекта, ловкости и удачи.

Шоу будет иметь 10 эпизодов, а на кону будет "огромный денежный приз".

Создатели проекта также отметили, что стремятся сохранить "ДНК серии", но одновременно обеспечить совершенно новый взгляд на знакомую геймерам вселенную.

Кастинг на участие в шоу уже открыто, а от желающих требуют заполнить большую анкету и снять короткое видео, которое максимально расскажет о них.

Информации о том, когда начнут съемки Fallout Shelter или когда оно выйдет в эфир на Amazon Prime пока нет.

Что известно о вселенной Fallout?