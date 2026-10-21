Автор серії Outlast поділився дивовижними подробицями того, як психологічний тиск від розробки горора впливає на деяких працівників, повідомляє Gamespot.

Сльози за дверима студії та межі жаху

Студія Red Barrels із самого початку прагнула створити максимально реалістичну та моторошну атмосферу, не стримуючи себе у зображенні жорстокості та насильства.

Дійшло до того, що коли команда тестувала перші робочі збірки, один із залучених тестувальників не витримав напруги вже за кілька годин гри.

Ми просто нарощували та нарощували тиск, і я пам'ятаю тестування, коли хтось після кількох годин гри буквально вибіг зі студії, щоб поплакати на вулиці,

– прокоментував співзасновник студії Філіп Морін.

Розробники наголошують, що подібна жорстокість у грі не була прорахованим маркетинговим ходом для привернення уваги, а виявилася особистим вибором авторів.

Через специфіку контенту та подібні історії відтоді керівники Red Barrels попереджають усіх кандидатів про характер майбутньої роботи ще на етапі співбесіди.

Попри такі застереження, трапляються й винятки. Зокрема, під час розробки Outlast 2 один із нових співробітників звільнився вже на четвертий день роботи через релігійну тематику гри, до якої виявився психологічно не готовим.

Наразі останнім проєктом студії залишається кооперативна The Outlast Trials, яка залучила майже 19 мільйонів користувачів і встановила рекорд франшизи у Steam, зібравши понад 147 тисяч одночасних гравців після одного з останніх патчів, буквально два тижні тому, інформує SteamDB.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри ошелешливий успіх багатокористувацького проєкту, студія має плани в майбутньому повернутися до створення однокористувацьких проєктів.