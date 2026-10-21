Автор серии Outlast поделился поразительными подробностями о том, как психологическое давление, связанное с разработкой хоррора, сказывается на некоторых сотрудниках, сообщает Gamespot.

Слезы за дверью студии и пределы ужаса

Студия Red Barrels с самого начала стремилась создать максимально реалистичную и жуткую атмосферу, не сдерживая себя в изображении жестокости и насилия.

Дошло до того, что когда команда тестировала первые рабочие сборки, один из привлеченных тестировщиков не выдержал напряжения уже через несколько часов игры.

Мы просто наращивали и наращивали давление, и я помню тестирование, когда кто-то после нескольких часов игры буквально выбежал из студии, чтобы поплакать на улице,

– прокомментировал соучредитель студии Филипп Морин.

Разработчики подчеркивают, что подобная жестокость в игре не была расчетным маркетинговым ходом для привлечения внимания, а оказалась личным выбором авторов.

Из-за специфики контента и подобных историй с тех пор руководители Red Barrels предупреждают всех кандидатов о характере будущей работы еще на этапе собеседования.

Несмотря на такие предостережения, бывают и исключения. В частности, во время разработки Outlast 2 один из новых сотрудников уволился уже на четвертый день работы из-за религиозной тематики игры, к которой оказался психологически не готов.

На данный момент последним проектом студии остается кооперативная игра The Outlast Trials, которая привлекла почти 19 миллионов пользователей и установила рекорд франшизы в Steam, собрав более 147 тысяч одновременных игроков после одного из последних патчей, буквально две недели назад, сообщает SteamDB.

Трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на ошеломляющий успех многопользовательского проекта, студия планирует в будущем вернуться к созданию однопользовательских проектов.