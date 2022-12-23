Бета-версія Red Dead Online була запущена 27 листопада 2018 року, через місяць після виходу Red Dead Redemption 2. Спочатку застаріла з точки зору змісту та напрямку, Red Dead Online отримала низку оновлень до та після виходу з бета-версії та до повного запуску в травні 2019 року.

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Секрети успіху найрейтинговішого гравця

Так і не досягнувши рівня утримання гравців або прибутковості, якого досягла Grand Theft Auto Online, Rockstar прийняла важке рішення припинити підтримку Red Dead Online у липні 2022 року, переорієнтувавши ресурси на розробку Grand Theft Auto 6.

Рішення стало великим розчаруванням для шанувальників, які все ще грають у гру щодня. За листопад у Steam Charts середня кількість одночасних гравців становила майже 2000.

Користувач TheRolePlayerX, один із головних гравців Red Dead Online, у TikTok записав відео-відповідь на звинувачення в шахрайстві. Маючи понад 5000 золотих і майже мільйон доларів у грі, TheRolePlayerX показує, що його метод досягнення успіху був таким же простим, як і на перший погляд.

За словами геймера, все, що потрібно робити – просто грати. І він це доводить, демонструючи загальний час гри в Red Dead Online у 410 днів. Інша статистика включає понад 11 тисяч вбивств гравців і 562 з можливих 667 нагород, виграних у Red Dead Online.

Хоча Red Dead Online ніколи не досягав таких же вершин, як Grand Theft Auto Online, з точки зору кількості вмісту, для таких гравців, як TheRolePlayerX, він пропонував ігровий процес, несхожий на жоден інший. Тож рішення про припинення підтримки ігрового режиму є дуже важким.