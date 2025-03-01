Шедевральний проєкт Rockstar зараз доступний до придбання на консолях за ціною нижчою, ніж коли-небудь, інформує 24 Канал.

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Так дешево, що це ніби вкрасти

У жовтні 2018 року світ побачив вестерн з відкритим світом від Rockstar, який розповідає чуттєву історію ковбоя та "ганслінгера" Артура Моргана, блискуче зображаючи легендарний Дикий Захід.

Відтоді RDR 2 беззаперечно стала однією з найкращих та найбільш імерсивних відеоігор в історії, тож будь-хто, хто вважає себе геймером просто зобов'язаний доторкнутися до прекрасного. Особливо, за такою вигідною ціною, як зараз.

Проєкт отримав рекордні знижки на консолях з часів свого релізу та продається за 424.75 гривень у PS Store та за 385 гривень у Xbox Store.

Трейлер гри – дивіться відео

Одначе разом з тим, охочим пережити історію Моргана та банди Датча геймерам слід поспішити, адже вже 4 березня гра повернеться до своєї повної ціни.