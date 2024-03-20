Для Red Dead Redemption 2 несподівано вийшло перше за два роки оновлення: що в ньому

Rockstar Games випустила оновлення для Red Dead Redemption 2 на всіх платформах. Версія 1.32 містить виправлення та покращення стабільності, але не приносить того, чого фанати хотіли найбільше.

Що нового

Оновлення Red Dead Redemption 2 Title Update 1.32, яке вийшло для гри на ПК, PlayStation 4 і Xbox One, включає в себе поліпшення FSR (тепер у версії 2.2), підтримку HDR10, що має забезпечити більш деталізовані та реалістичні кольори, а також вищі рівні яскравості та контрастності, та виправлення сумнозвісного глюку Red Dead Online, який призводив до зависання гри при вході в стайні. Однак, воно не додає омріяні 60 кадрів в секунду на консолях, що, мабуть, є найбажанішим оновленням для гравців у всіх відеоіграх.

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Востаннє хіт від Rockstar Games отримував оновлення у вересні 2022 року, коли компанія додала до гри офіційну підтримку AMD FSR 2.0. Після цього фанати дізналися про підготовку так званого оновлення наступного покоління, яке згадувалося в електронному листі одного з керівників Microsoft, де наводився план роботи ігрового підрозділу компанії на найближчі роки.

Rockstar досі не анонсувала це оновлення наступного покоління для Red Dead Redemption 2, попри численні заклики від фанатів. Також не зовсім ясно, що воно означатиме. З назви зрозуміло, що це повинно бути масштабно – щось, що виведе гру на сучасні стандарти AAA-проєктів і буде стосуватися саме консолей найновішого покоління – PlayStation 5, Xbox Series X/S. Нинішній невеликий патч 1.32 дає надію фанатам гри, що Rockstar нарешті готується випустити повноцінний патч наступного покоління.

Поточна версія гри також отримала кілька виправлень помилок у квестах і усуває деякі проблеми зі збоями.

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