Одну з таких неймовірно точних деталей нещодавно виявив шанувальник гри. Він помітив, що неігрові персонажі-працівники будують залізницю в реальному часі.

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Будівництво залізниці в Red Dead Redemption 2

Геймери чудово знають, що неігрові персонажі в Red Dead 2 мають свій чіткий розпорядок дня. У нього входять робота, пересування за маршрутами, відпочинок і сон.

У будівельників залізниці теж є свій графік. Вони сумлінно прокладають шляхи, причому в режимі реального часу. Шанувальник помітив, що персонажі насправді забивають костилі в шпали.

Персонажі роблять це повільно – на один йде більше десяти ударів. Але найдивніше, що після першого костиля працівник переходить до другого.

Найімовірніше, персонажі старанно працюють тільки під наглядом гравця. В інший час залізницю навряд чи будують, адже такі зміни у відкритому світі вимагали б чималої обчислювальної потужності.