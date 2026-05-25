Red Dead Redemption 2 увійшла в історію ставши третім найуспішнішим хітом в індустрії

Культовий вестерн від Rockstar Games продовжує бити рекорди навіть через сім років після виходу. На тлі очікування GTA 6 гра несподівано досягла нового історичного рубежу.

Компанія Take-Two Interactive у свіжому фінансовому звіті повідомила, що Red Dead Redemption 2 розійшлася тиражем понад 85 мільйонів копій по всьому світу. Завдяки цьому гра офіційно стала третьою найбільш продаваною відеогрою в історії індустрії, повідомляє Games Radar.

Дивіться також Чи вгадають цього разу – у мережі знову визначили дату виходу нового трейлера GTA 6

Попереду залишаються лише Minecraft та Grand Theft Auto V. Остання, за даними Take-Two, вже перевищила позначку у 230 мільйонів проданих копій. Також до цього топу часто приписують Tetris, однак навколо статистики щодо цієї гри роками точаться суперечки через складність підрахунку продажів за всю історію існування франшизи на десятках платформ.

На тлі шаленої уваги до Grand Theft Auto VI новий рекорд Red Dead Redemption 2 виглядає особливо показово. Гра вийшла ще у 2018 році, але продовжує стабільно продаватися та залишатися однією з найобговорюваніших у спільноті.

На успіх відреагував і Роджер Кларк (Roger Clark) – виконавець ролі Артура Моргана. У соцмережі X він подякував гравцям за підтримку та назвав проєкт визначальним у своїй кар'єрі.

Дякую, це велика честь. Саме фанати підтримують життя гри,

– прокоментував він привітання з новим досягненням.

Популярність Red Dead Redemption 2 тримається не лише на продажах. За роки навколо гри сформувалася величезна спільнота, яка продовжує створювати модифікації, шукати приховані секрети та аналізувати найдрібніші деталі світу. Деякі загадки у грі досі залишаються нерозкритими, хоча після релізу минуло вже майже вісім років.

Саме увага до деталей і живий відкритий світ зробили Red Dead Redemption 2 однією з найвпливовіших ігор сучасності. Навіть зараз багато гравців повертаються до пригод Артура Моргана, а фанати вже активно обговорюють перспективи потенційної Red Dead Redemption 3.