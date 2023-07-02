Успіх RDR 2 у багато чому завдячує неймовірній любові до гри самих розробників, які приділили безліч часу шліфуванню деталей, що іноді просто зводять геймерів з розуму.

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А найголовніше те, що навіть через майже 5 років з моменту релізу гравці примудряються знайти для себе щось нове у хітовому проєкті Rockstar.

Так, наприклад, сталося й з користувачем Reddit під ніком bdpyo, чим він поспішив поділитися зі спільнотою шанувальників гри.

Геймер помітив, що якщо занадто довго тримати рибу, після того, як ти її спіймав, то вона загине прямісінько в руках головного героя.

І цікаво, що в такому положенні навряд чи опинялося багато людей, адже зазвичай гравці швидко вирішують, що робити зі здобиччю.

Цікава деталь у RDR 2: дивитися відео

Хоча цей момент цікавий вже сам по собі, але ситуація не закінчується лише на смерті рибини.

Артур може помістити її в інвентар, як завжди, або він може спробувати закинути назад у воду, де та зрине животом догори.

У відео від bdpyo, чутно, що протагоніст навіть коментує свої дії, кажучи: "Трохи пізно відпустив її... вибач".

Це лише ще один приклад того, як Rockstar продумує усі ситуації, в яких можуть опинитися гравці та робить їх цікавими. Саме це створює таку ефектну ілюзію реалістичності та показує за що люди так люблять цю гру.