Успех RDR 2 во многом обязан невероятной любви к игре самих разработчиков, уделивших множество времени шлифовке деталей, иногда просто сводящих геймеров с ума.
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А самое главное то, что даже спустя почти 5 лет с момента релиза игроки умудряются найти для себя что-то новое в хитовом проекте Rockstar.
Так, например, произошло и с пользователем Reddit под ником bdpyo, чем он поспешил поделиться с сообществом поклонников игры.
Геймер заметил, что если слишком долго держать рыбу, после того как ты ее поймал, она погибнет прямо в руках главного героя.
И любопытно, что в таком положении вряд ли оказывалось много людей, ведь обычно игроки быстро решают, что делать с добычей.
Интересная деталь в RDR 2: смотреть видео
Хотя этот момент интересен уже сам по себе, но ситуация не заканчивается только на смерти рыбы.
Артур может поместить ее в инвентарь, как всегда, или он может попытаться забросить ее обратно в воду, где та всплывет животом вверх.
В видео от bdpyo, слышно, что протагонист даже комментирует свои действия, говоря: "Немного поздно отпустил ее... извини".
Это лишь один пример того, как Rockstar продумывает все ситуации, в которых могут оказаться игроки и делает их интересными. Именно это создает такую эффектную иллюзию реалистичности в игре и показывает, за что люди так ее любят.