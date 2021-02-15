Неймовірний рекорд 15-річного юнака у FIFA 21 закріпився на відмітці у 536 матчів

Данський вундеркінд Андерс Вейрганг врешті-решт програв свій перший матч у режимі FUT Champions FIFA 21, встановивши недосяжний світовий рекорд. Детальніше – у матеріалі.

Історія Андерса Вейрганга – данського п'ятнадцятирічного юнака, що здавався непереможним у режимі Weekend League у FIFA 21, вразила всіх фанатів гри ще у грудні 2020 року, коли хлопчина встановив рекорд у 300 матчів без поразок, проте Андерс не зупинявся та постійно поліпшував свій показник, аж до минулих вихідних.

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З часу свого досягнення Андерс став всесвітньовідомим як один з найкращих гравців у FIFA 21. Онлайн його трансляцій на платформі Twitch суттєво зріс – якщо у грудні пікова кількість глядачів сягала 5 тисяч осіб, то зараз на його трансляціях збиралось іноді й по 30-40 тисяч фанатів та хейтерів. Жодне досягнення у світі не подобається всім, завжди знайдуться люди, яким воно не прийдеться до смаку. Так і Андерс, попри юний вік, своєю дивовижною грою заробив не лише армію фанатів, але й армію хейтерів, що бажали юнакові програшу. І схоже, що на вулиці останніх свято, адже після 4 місяців з моменту виходу гри та дивовижних 536 перемог поспіль Андерс нарешті поступився, програвши свій 537 матч із рахунком 5:1.

Weekend League (FUT Champions) – це вершина змагальної гри в FIFA Ultimate Team. Режим, що проходить кожних вихідних. У ньому, в рамках 30-ти матчів, ви можете зіграти проти найкращих гравців з усього світу та боротися за шалені нагороди, а також очки, що необхідні для кваліфікацій на кіберспортивні турніри.

Спочатку здавалося, що 15-річний юнак на дорозі до чергових непереможних вихідних, але пробившись до рахунку 26:0, Андерс виступив проти грізної команди суперника у своєму 27-му матчі на цих вихідних. Опонент юнака, серед інших гравців у стартовому складі, мав зірку ПСЖ Неймара та легендарного бразильця Пеле, і саме картка цієї ікони поклала кінець неперевершеному рекорду Андерса.

Попри те, що на перерву гравці пішли за рахунку 0:1 на користь Вейрганга, суперник данця здійснив камбек у другому таймі та до 85 хвилини матчу вже забезпечив собі комфортний рахунок – 3:1. Коли Андерс кинув всі свої сили вперед, щоб спробувати врятувати матч і перевести гру в додатковий час, швидкі контратаки від Неймара і Пеле стали останніми цвяхами в домовину рекорду юнака, довівши рахунок до розгромної поразки 5:1.

Після поразки Андерс не був багатослівним, натомість вирішив переглянути запис матчу, щоб визначити його ключові моменти та розібрати помилки.

Багато професійних гравців висловили свою підтримку юнакові у соцмережах, привітавши його з таким дивовижним досягненням у настільки юному віці. Шведський кіберспортсмен Борас у своєму Твіттері підтримав колегу такими словами:

536 перемог поспіль. П'ять, три, шість. Смакуйте це. Щелепи опустилися ще на відмітці у 200 перемог. Він майже потроїв цей результат. Жоден професіонал не був бодай близьким до таких показників за всю 5-річну історію FUT Champions. І він розпочав цю переможну серію в 14 років. Тобі призначено стати легендою, продовжуй і не зупиняйся.

Знаменитості фіфа-сцени, такі як Гаррі Хескет, Kurt0411, ZwebackHD та багато інших також приєдналися до привітань молодої зірки. Очевидно, що це невтішний момент для Андерса, але 536 перемог поспіль – це досягнення, що просто вражає, незалежно від того, яким чином воно закінчилося.

Попри прикру поразку, Вейрганг має перспективне майбутнє. Як тільки йому виповниться 16 років і він здобуде право грати на головному кіберспортивному турнірі з дисципліни FIFA – Global Series, професіоналам точно доведеться нелегко. До того ж Андерс вже має армію прихильників в соціальних мережах, що з нетерпінням чекають можливості вболівати за свого улюбленця на великій професійній сцені.