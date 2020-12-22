14-річний кіберспортсмен встановив світовий рекорд у FIFA 2021
Данський вундеркінд Андерс Вейрганг встановив новий рекорд у FIFA завдяки своїй неймовірній серії перемог у режимі FUT Champions FIFA 21 Ultimate Team. Детальніше – у матеріалі.
Кожен фанат серії спортивних симуляторів FIFA знає, що у режимі FUT щовихідних відбувається спеціальний "турнір" під назвою Weekend League. Weekend League – це вершина змагальної гри в FIFA Ultimate Team. У ній, в рамках 30-ти матчів, ви можете зіграти проти найкращих гравців з усього світу та боротися за шалені нагороди, а також очки, що необхідні для кваліфікацій на кіберспортивні турніри. Рекорд данського вундеркінда, про який він повідомив у своєму акаунті в Twitter, якраз стосується цього турніру.
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Новий світовий рекорд. Все ще ніякого душу, сонячного світла та пенальті від Бруно ще один тиждень, вибачайте, хейтери, – сказано у повідомленні.
Після чергових успішних вихідних, на яких він знову отримав 30 перемог з 30 можливих, 14-річний кіберспортсмен Андерс Вейрганг встановив світовий рекорд з кількості перемог без поразок у режимі Weekend League. Таким чином, Андерс залишається непереможним вже 10 тижнів, та має неймовірний результат 300 перемог та 0 поразок – показник, якого жоден гравець в FIFA не досягав раніше.
Протягом сезону FIFA 21 конкуренцію нестримному Вейргангу складав лише інший кібератлет – Джуліан "Julianberg1203" ван ден Берг, що у кіберспорті представляє нідерландський футбольний клуб Феєнорд. Однак на цих вихідних Джуліан допустив кілька помилок, у результаті чого його непереможна серія закінчилася на відмітці у 297 перемог, що подарувало його опоненту Андерсу статус беззаперечного короля FIFA 21 FUT.
Ще більш дивовижним досягнення хлопця робить те, що у віці 14 років він навіть не має права брати участь в FIFA 21 Global Series (головні кіберспортивні турніри з дисципліни FIFA), і нам доведеться почекати до сезону FIFA 23, щоб нарешті побачити його в дії на великих турнірах. Однак попри це, він вже має контракт з командою RBLZ Gaming, що є відділом кіберспорту РБ Лейпциг – футбольного клубу з німецької Бундесліги.
З нетерпінням чекаємо наступного тижня, щоб побачити чи зможе Андерс ще більше підняти планку, для охочих перевершити його досягнення.
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