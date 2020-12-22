Данський вундеркінд Андерс Вейрганг встановив новий рекорд у FIFA завдяки своїй неймовірній серії перемог у режимі FUT Champions FIFA 21 Ultimate Team. Детальніше – у матеріалі.

Кожен фанат серії спортивних симуляторів FIFA знає, що у режимі FUT щовихідних відбувається спеціальний "турнір" під назвою Weekend League. Weekend League – це вершина змагальної гри в FIFA Ultimate Team. У ній, в рамках 30-ти матчів, ви можете зіграти проти найкращих гравців з усього світу та боротися за шалені нагороди, а також очки, що необхідні для кваліфікацій на кіберспортивні турніри. Рекорд данського вундеркінда, про який він повідомив у своєму акаунті в Twitter, якраз стосується цього турніру.

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3️⃣0️⃣0️⃣-0️⃣

New world record.



Still no shower, no sunlight and no bruno pens for an another week, sorry haters. pic.twitter.com/5jqvfcgZLG — Anders Vejrgang (@rblz_anders) December 21, 2020

Новий світовий рекорд. Все ще ніякого душу, сонячного світла та пенальті від Бруно ще один тиждень, вибачайте, хейтери, – сказано у повідомленні.

"пенальті від Бруно" – це згадка про поразку 14-річного данця, що сталася 19 грудня: він програв по пенальті, а вирішальний удар з точки якраз оформив Бруно Фернандеш. Щоправда, цей програш не йде в залік ідеальної статистики хлопця, через те, що він стався на турнірі Blacki Cup, а не в Weeken League.

Після чергових успішних вихідних, на яких він знову отримав 30 перемог з 30 можливих, 14-річний кіберспортсмен Андерс Вейрганг встановив світовий рекорд з кількості перемог без поразок у режимі Weekend League. Таким чином, Андерс залишається непереможним вже 10 тижнів, та має неймовірний результат 300 перемог та 0 поразок – показник, якого жоден гравець в FIFA не досягав раніше.

Попередній рекорд – 297 матчів без поразок.

Протягом сезону FIFA 21 конкуренцію нестримному Вейргангу складав лише інший кібератлет – Джуліан "Julianberg1203" ван ден Берг, що у кіберспорті представляє нідерландський футбольний клуб Феєнорд. Однак на цих вихідних Джуліан допустив кілька помилок, у результаті чого його непереможна серія закінчилася на відмітці у 297 перемог, що подарувало його опоненту Андерсу статус беззаперечного короля FIFA 21 FUT.

Unfortunately the streak has ended at 297-0.. Will be streaming my future Weekend Leagues on my Twitch channel! Make sure to follow me with noti https://t.co/SZWYKDyWBq — Julianberg1203 (@Julianberg1203) December 21, 2020

Ще більш дивовижним досягнення хлопця робить те, що у віці 14 років він навіть не має права брати участь в FIFA 21 Global Series (головні кіберспортивні турніри з дисципліни FIFA), і нам доведеться почекати до сезону FIFA 23, щоб нарешті побачити його в дії на великих турнірах. Однак попри це, він вже має контракт з командою RBLZ Gaming, що є відділом кіберспорту РБ Лейпциг – футбольного клубу з німецької Бундесліги.

З нетерпінням чекаємо наступного тижня, щоб побачити чи зможе Андерс ще більше підняти планку, для охочих перевершити його досягнення.