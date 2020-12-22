Датский вундеркинд Андерс Вейрганг установил новый рекорд в FIFA благодаря своей невероятной серии побед в режиме FUT Champions FIFA 21 Ultimate Team. Подробнее – в материале.

Каждый фанат серии спортивных симуляторов FIFA знает, что в режиме FUT каждые выходные происходит специальный "турнир" под названием Weekend League. Weekend League – это вершина соревновательной игры в FIFA Ultimate Team. В ней, в рамках 30-ти матчей, вы можете сыграть против лучших игроков со всего мира и бороться за бешеные награды, а также очки, которые необходимы для квалификации на киберспортивные турниры. Рекорд датского вундеркинда, о котором он сообщил в своем аккаунте в Twitter, как раз касается этого турнира.

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3️⃣0️⃣0️⃣-0️⃣

New world record.



Still no shower, no sunlight and no bruno pens for an another week, sorry haters. pic.twitter.com/5jqvfcgZLG — Anders Vejrgang (@rblz_anders) December 21, 2020

Новый мировой рекорд. Все еще никакого душа, солнечного света и пенальти от Бруно еще одну неделю, извините, хейтеры, – говорится в сообщении.

"пенальти от Бруно" – это упоминание о поражении 14-летнего датчанина, произошедшем 19 декабря: он проиграл по пенальти, а решающий удар с точки как раз оформил Бруно Фернандеш. Правда, этот проигрыш не идет в зачет идеальной статистики парня, потому что он произошел на турнире Blacki Cup, а не в Weeken League.

После очередных успешных выходных, на которых он снова получил 30 побед из 30 возможных, 14-летний киберспортсмен Андерс Вейрганг установил мировой рекорд по количеству побед без поражений в режиме Weekend League. Таким образом, Андерс остается непобедимым уже 10 недель, и имеет невероятный результат 300 побед и 0 поражений – показатель, которого ни один игрок в FIFA не добивался ранее.

Предыдущий рекорд – 297 матчей без поражений.

В течение сезона FIFA 21 конкуренцию безудержному Вейргангу составлял лишь другой кибератлет – Джулиан "Julianberg1203" ван ден Берг, что в киберспорте представляет нидерландский футбольный клуб Фейеноорд. Однако на этих выходных Джулиан допустил несколько ошибок, в результате чего его непобедимая серия закончилась на отметке в 297 побед, что подарило его оппоненту Андерсу статус безоговорочного короля FIFA 21 FUT.

Unfortunately the streak has ended at 297-0.. Will be streaming my future Weekend Leagues on my Twitch channel! Make sure to follow me with noti https://t.co/SZWYKDyWBq — Julianberg1203 (@Julianberg1203) December 21, 2020

Еще более удивительным достижение парня делает то, что в возрасте 14 лет он даже не имеет права участвовать в FIFA 21 Global Series (главные киберспортивные турниры по дисциплине FIFA), и нам придется подождать до сезона FIFA 23, чтобы наконец увидеть его в действии на крупных турнирах. Однако несмотря на это, он уже имеет контракт с командой RBLZ Gaming, которая является отделом киберспорта РБ Лейпциг – футбольного клуба из немецкой Бундеслиги.

С нетерпением ждем следующей недели, чтобы увидеть, сможет ли Андерс еще больше поднять планку для желающих превзойти его достижение.