Датский вундеркинд Андерс Вейрганг в конце концов проиграл свой первый матч в режиме FUT Champions FIFA 21, установив недостижимый мировой рекорд. Подробнее – в материале.

История Андерса Вейрганга – датского пятнадцатилетнего юноши, казавшегося непобедимым в режиме Weekend League в FIFA 21 поразила всех фанатов игры еще в декабре 2020 года, когда мальчик установил рекорд в 300 матчей без поражений, однако Андерс не останавливался и постоянно улучшал свой показатель, вплоть до прошлых выходных.

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Со времени своего достижения Андерс стал всемирно известен как один из лучших игроков в FIFA 21. Онлайн его трансляций на платформе Twitch существенно вырос – если в декабре пиковое количество зрителей достигало 5 тысяч человек, то сейчас на его трансляциях собиралось иногда и по 30-40 тысяч фанатов и хейтеров. Ни одно достижение в мире не нравится всем, всегда найдутся люди, которым оно не придется по вкусу. Так и Андерс, несмотря на юный возраст, своей удивительной игрой заработал не только армию фанатов, но и армию хейтеров, что желали юноше проигрыша. И похоже, что на улице последних праздник, ведь после 4 месяцев с момента выхода игры и удивительных 536 побед подряд Андерс наконец уступил, проиграв свой 537 матч со счетом 5:1.

Weekend League (FUT Champions) – это вершина соревновательной игры в FIFA Ultimate Team. Режим, проходит каждые выходные. В нем, в рамках 30-ти матчей, вы можете сыграть против лучших игроков со всего мира и бороться за бешеные награды, а также очки, необходимые для квалификации на киберспортивные турниры.

Сначала казалось, что 15-летний юноша на дороге к очередным непобедимым выходным, но пробившись к счету 26:0, Андерс выступил против грозной команды соперника в своем 27-м матче на этих выходных. Оппонент юноши, среди других игроков в стартовом составе, имел звезду ПСЖ Неймара и легендарного бразильца Пеле, и именно карточка этой иконы положила конец непревзойденному рекорду Андерса.

Несмотря на то, что на перерыв игроки ушли при счете 0:1 в пользу Вейрганга, соперник датчанина совершил камбэк во втором тайме и до 85 минуты матча уже обеспечил себе комфортный счет – 3:1. Когда Андерс бросил все свои силы вперед, чтобы попытаться спасти матч и перевести игру в овертаймы, быстрые контратаки от Неймара и Пеле стали последними гвоздями в гроб рекорда юноши, доведя счет до разгромного поражения 5:1.

После поражения Андерс не был многословным, зато решил пересмотреть запись матча, чтобы определить его ключевые моменты и разобрать ошибки.

Многие профессиональные игроки выразили свою поддержку юноше в соцсетях, поздравив его с таким удивительным достижением в столь юном возрасте. Шведский киберспортсмен Борас в своем Твиттере поддержал коллегу такими словами:

536 побед подряд. Пять, три, шесть. Наслаждайтесь этим. Челюсти опустились еще на отметке в 200 побед. Он почти утроил этот результат. Ни один профессионал не был хотя бы близким к таким показателям за всю 5-летнюю историю FUT Champions. И он начал эту победную серию в 14 лет. Тебе суждено стать легендой, продолжай и не останавливайся.

Знаменитости фифа-сцены, такие, как Гарри Хескет, Kurt0411, ZwebackHD и многие другие также присоединились к поздравлениям молодой звезды. Очевидно, что это неутешительный момент для Андерса, но 536 побед подряд – достижение, что просто поражает, независимо от того, каким образом оно закончилось.

Несмотря на досадное поражение, Вейрганг имеет перспективное будущее. Как только ему исполнится 16 лет и он получит право играть на главном киберспортивном турнире по дисциплине FIFA – Global Series, профессионалам точно придется нелегко. К тому же Андерс уже имеет армию поклонников в социальных сетях, которые с нетерпением ждут возможности поболеть за своего любимца на большой профессиональной сцене.