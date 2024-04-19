Ще у 1998 році досвідчений спідраннер подолав перший рівень Doom 2 за рекордно короткий час і ось, після 26 років спроб та думок про те, що цей результат неможливо перевершити, знайшовся геймер який зумів побити його рекорд.

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Рівень "Entryway" з Doom 2, по суті, являє собою звичайний коридор із двома поворотами та дверима. Усередині крихітного рівня є кілька ворогів, і на цьому все, тож його проходження пересічним геймером рідко займе більше як хвилину часу.

26-річний рекорд належав Томасу Пілгеру, який колись пройшов локацію за 5,97 секунди, що скоротили до 5 секунд, оскільки Doom не показує повний час. Це означало, що, щоб перевершити Пілгера, потрібно було скоротити час на 0,97 секунди.

Це виявилося напрочуд складним завданням, адже "Entryway" настільки маленький, що знайти можливість "оптимізації" його проходження бодай на кілька кадрів видавалося неможливим.

Роками спільнота шанувальників гри вигадувала та тестувала різні методи й тактики, які, втім не давали бажаного результату.

Аж ось, геймер під ніком 4shockblast зрозумів, що для досягнення мети можна використати дуже важкий спідранерський маневр під назвою "Thing Running", який по суті дозволяє відштовхнутися від одного з ворогів на початку рівня і використати це прискорення, щоб швидше пролетіти за поворот.

6 квітня, використовуючи всі багаторічні напрацювання спільноти фанатів Doom та власну знахідку, 4shockblast здійснив неможливе – "пробіг" перший рівень Doom 2 за 4 секунди.

Новий рекорд в Doom 2 – дивитися відео

Як повідомляється, новий рекордсмен виконав цей дивовижний забіг після приблизно 100 000 невдалих спроб, що лише додає ваги його досягненню.

Цікаво, чи колись з'явиться відчайдух, який спробує перевершити й цей неймовірний час.