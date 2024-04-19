Еще в 1998 году опытный спидраннер преодолел первый уровень Doom 2 за рекордно короткое время и вот, после 26 лет попыток и мыслей о том, что этот результат невозможно превзойти, нашелся геймер который сумел побить его рекорд.

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Уровень "Entryway" из Doom 2, по сути, представляет собой обычный коридор с двумя поворотами и дверью. Внутри крошечного уровня есть несколько врагов, и на этом все, поэтому его прохождение рядовым геймером редко займет больше минуты времени.

26-летний рекорд принадлежал Томасу Пилгеру, который когда-то прошел локацию за 5,97 секунды, что сократили до 5 секунд, поскольку Doom не показывает полное время. Это означало, что, чтобы превзойти Пилгера, нужно было сократить время на 0,97 секунды.

Это оказалось на удивление сложной задачей, ведь "Entryway" настолько маленький, что найти возможность "оптимизации" его прохождения хотя бы на несколько кадров казалось невозможным.

Годами сообщество поклонников игры придумывало и тестировало различные методы и тактики, которые, впрочем не давали желаемого результата.

И вот, геймер под ником геймер под ником 4shockblast понял, что для достижения цели можно использовать очень тяжелый спидранерский маневр под названием "Thing Running", который по сути позволяет оттолкнуться от одного из врагов в начале уровня и использовать это ускорение, чтобы быстрее пролететь за поворот.

6 апреля, используя все многолетние наработки сообщества фанатов Doom и собственную находку, 4shockblast совершил невозможное – "пробежал" первый уровень Doom 2 за 4 секунды.

Новый рекорд в Doom 2 – смотреть видео

Как сообщается, новый рекордсмен выполнил этот удивительный забег после примерно 100 000 неудачных попыток, что лишь добавляет веса его достижению.

Интересно, появится ли когда-нибудь смельчак, который попытается превзойти и это невероятное время.