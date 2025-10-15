Цифровий магазин відеоігор Steam встановив новий історичний максимум за кількістю одночасних гравців. 12 жовтня онлайн на платформі Valve перевищив 41,6 мільйона людей. Цьому, ймовірно, посприяв нещодавній успішний реліз шутера Battlefield 6, який привернув увагу сотень тисяч гравців.

У суботу, 12 жовтня, сервіс Steam від компанії Valve оновив свій попередній рекорд за кількістю користувачів, які одночасно перебували в мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ігрову статистику магазину.

Близько 17:00 за київським часом цей показник перевищив 41,6 мільйона. За офіційною статистикою, було зафіксовано 41 612 620 осіб, а за даними незалежного порталу SteamDB – 41 666 455.



Steam побив черговий рекорд / Скриншот 24 Каналу зі Steam

Попередня вершина була досягнута 16 березня під час весняного розпродажу, коли онлайн склав понад 41,2 мільйона користувачів.

Цікаво, що новий рекорд було встановлено поза межами будь-яких сезонних акцій. Осінній розпродаж завершився ще 6 жовтня, а до зимового залишається кілька місяців.

До чого тут Battlefield 6?

Найімовірніше, ключову роль у досягненні нового піка відіграв вихід військового шутера Battlefield 6. Гра від Electronic Arts стартувала з рекордним для серії онлайном у 747 тисяч гравців. На момент фіксації загального рекорду Steam у Battlefield 6 одночасно перебувало понад 609 тисяч користувачів.

Водночас загальний рекорд не супроводжувався піком за кількістю гравців, які безпосередньо перебували в іграх. 12 жовтня цей показник досяг 13 мільйонів, тоді як у березні він майже сягнув 13,2 мільйона.

З моменту свого вибухового релізу військовий шутер від Electronic Arts продемонстрував вражаючі результати, які вже увійшли в історію серії.

Така популярність, ймовірно, пояснюється вдалим поєднанням масштабних битв, сучасної графіки та поверненням до улюблених фанатами елементів геймплею. Успіх Battlefield 6 не лише допоміг Steam оновити свій історичний максимум, але й закріпив за шутером статус одного з головних релізів року.