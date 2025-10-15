Цифровой магазин видеоигр Steam установил новый исторический максимум по количеству одновременных игроков. 12 октября онлайн на платформе Valve превысил 41,6 миллиона человек. Этому, вероятно, поспособствовал недавний успешный релиз шутера Battlefield 6, который привлек внимание сотен тысяч игроков.

В субботу, 12 октября, сервис Steam от компании Valve обновил свой предыдущий рекорд по количеству пользователей, которые одновременно находились в сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на игровую статистику магазина.

Около 17:00 по киевскому времени этот показатель превысил 41,6 миллиона. По официальной статистике, было зафиксировано 41 612 620 человек, а по данным независимого портала SteamDB – 41 666 455.



Steam побил очередной рекорд / Скриншот 24 Канала со Steam

Предыдущая вершина была достигнута 16 марта во время весенней распродажи, когда онлайн составил более 41,2 миллиона пользователей.

Интересно, что новый рекорд был установлен вне каких-либо сезонных акций. Осенняя распродажа завершилась еще 6 октября, а до зимней остается несколько месяцев.

При чем здесь Battlefield 6?

Вероятнее всего, ключевую роль в достижении нового пика сыграл выход военного шутера Battlefield 6. Игра от Electronic Arts стартовала с рекордным для серии онлайном в 747 тысяч игроков. На момент фиксации общего рекорда Steam в Battlefield 6 одновременно находилось более 609 тысяч пользователей.

В то же время общий рекорд не сопровождался пиком по количеству игроков, которые непосредственно находились в играх. 12 октября этот показатель достиг 13 миллионов, тогда как в марте он почти достиг 13,2 миллиона.

С момента своего взрывного релиза военный шутер от Electronic Arts продемонстрировал впечатляющие результаты, которые уже вошли в историю серии.

Такая популярность, вероятно, объясняется удачным сочетанием масштабных сражений, современной графики и возвращением к любимым фанатами элементов геймплея. Успех Battlefield 6 не только помог Steam обновить свой исторический максимум, но и закрепил за шутером статус одного из главных релизов года.