В субботу, 12 октября, сервис Steam от компании Valve обновил свой предыдущий рекорд по количеству пользователей, которые одновременно находились в сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на игровую статистику магазина.

Около 17:00 по киевскому времени этот показатель превысил 41,6 миллиона. По официальной статистике, было зафиксировано 41 612 620 человек, а по данным независимого портала SteamDB – 41 666 455.



Steam побил очередной рекорд / Скриншот 24 Канала со Steam

Предыдущая вершина была достигнута 16 марта во время весенней распродажи, когда онлайн составил более 41,2 миллиона пользователей.

Интересно, что новый рекорд был установлен вне каких-либо сезонных акций. Осенняя распродажа завершилась еще 6 октября, а до зимней остается несколько месяцев.

При чем здесь Battlefield 6?

Вероятнее всего, ключевую роль в достижении нового пика сыграл выход военного шутера Battlefield 6. Игра от Electronic Arts стартовала с рекордным для серии онлайном в 747 тысяч игроков. На момент фиксации общего рекорда Steam в Battlefield 6 одновременно находилось более 609 тысяч пользователей.

В то же время общий рекорд не сопровождался пиком по количеству игроков, которые непосредственно находились в играх. 12 октября этот показатель достиг 13 миллионов, тогда как в марте он почти достиг 13,2 миллиона.

С момента своего взрывного релиза военный шутер от Electronic Arts продемонстрировал впечатляющие результаты, которые уже вошли в историю серии.

Такая популярность, вероятно, объясняется удачным сочетанием масштабных сражений, современной графики и возвращением к любимым фанатами элементов геймплея. Успех Battlefield 6 не только помог Steam обновить свой исторический максимум, но и закрепил за шутером статус одного из главных релизов года.