Геймер витратив 5 років аби перемогти Майка Тайсона за рекордний час у ретро-грі Punch-Out

Спідранер витратив понад 5 років життя у спробах поставити найкращий час перемоги над Залізним Майком в олдскульній грі Punch-Out з консолі NES.

Шанувальник класичного файтингу Punch-Out з NES витратив понад 5 років та кілька десятків тисяч спроб аби перемогти Майка Тайсона за рекордний час, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Цікаво Відома студія майже створила кумедну відеогру про Дональда Трампа

Нереальне досягнення

Спідранер SummoningSalt володіє кількома рекордами в Punch-Out, включно з найшвидшою перемогою над Майком Тайсоном.

В цій категорії геймер тримає першість з 2017 року, а з 2020 активно намагався покращити власний час та здолати одного з найважчих босів в історії відеоігор менш ніж за 2 хвилини.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Аж ось, після понад 75 000 спроб SummoningSalt врешті досяг бажаного, впоравшись з віртуальним протеже Залізного Майка всього лише за 1 хвилину та 59 секунд.

Відео вдалої спроби – дивіться ролик

Це ігрове досягнення вимагає не лише нелюдської майстерності в Punch-Out, але й величезної удачі, яка все ж посміхнулася геймерові.

Це найбільше ігрове досягнення, яке мені коли-небудь підкорювалося. Знадобилося 75 000 спроб протягом майже 5 років… Я виконав 21 ідеальний удар (1/60 секунди), зробив 10 ідеальних ухилень, і мені пощастило з шансами приблизно 1 до 7 000 – 1 до 10 000,

– розповів SummoningSalt в описі відео на YouTube.

Спідранер заявив, що був "шокований", коли нарешті оновив рекорд та точно не планує покращувати його в найближчі роки.