Поклонник классического файтинга Punch-Out с NES потратил более 5 лет и несколько десятков тысяч попыток, чтобы победить Майка Тайсона за рекордное время, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Нереальное достижение

Спидранер SummoningSalt обладает несколькими рекордами в Punch-Out, включая самую быструю победу над Майком Тайсоном.

В этой категории геймер держит первенство с 2017 года, а с 2020 активно пытался улучшить собственное время и одолеть одного из самых тяжелых боссов в истории видеоигр менее чем за 2 минуты.

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И вот, после более 75 000 попыток SummoningSalt наконец достиг желаемого, справившись с виртуальным протеже Железного Майка всего лишь за 1 минуту и 59 секунд.

Видео удачной попытки – смотрите ролик

Это игровое достижение требует не только нечеловеческого мастерства в Punch-Out, но и огромной удачи, которая все же улыбнулась геймеру.

Это самое большое игровое достижение, которое мне когда-либо покорялось. Потребовалось 75 000 попыток в течение почти 5 лет... Я выполнил 21 идеальный удар (1/60 секунды), сделал 10 идеальных уклонений, и мне повезло с шансами примерно 1 к 7 000 – 1 к 10 000,

– рассказал SummoningSalt в описании видео на YouTube.

Спидранер заявил, что был "шокирован", когда наконец обновил рекорд и точно не планирует улучшать его в ближайшие годы.