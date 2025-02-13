Разработчики из Saber Interactive когда-то работали над файтингом о Дональде Трампе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Game File.

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Сатирический файтинг так и не вышел

Портфолио Saber Interactive имеет огромное разнообразие проектов, среди которых есть место как признанным шедеврам, так и откровенным провалам.

Сооснователь и генеральный директор компании Мэтью Карч, рассказал, что в определенный момент студия вела серьезную работу над игрой о нынешнем президенте США.

Идея возникла после создания Shaq Fu: A Legend Reborn – одной из худших игр 2018 года.

Трейлер проекта – смотрите видео

Печально известный файтинг получил DLC с Бараком Обамой, которое тоже провалилось, но, впрочем породило в воображении разработчиков еще один подобный проект.

В Sabre планировали сиквел с другим протагонистом – "Trump Fu". Видеоигра разрабатывалась во время первого срока Трампа на посту президента США. Концепция игры была весьма забавной.

Окружение Трампа саботирует его, и его самолет падает посреди мексиканской пустыни, Дональду нужно попасть обратно (в США, – ред.) через стену,

– вспомнил Карч.

Впоследствии от этой идеи отказались, в частности учитывая полный провал предыдущих подобных игр.