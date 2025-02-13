Розробники з Saber Interactive колись працювали над файтингом про Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Game File.
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Сатиричний файтинг так і не вийшов
Портфоліо Saber Interactive має величезне розмаїття проєктів, серед яких є місце як визнаним шедеврам, так і відвертим провалам.
Співзасновник і генеральний директор компанії Метью Карч, розповів, що в певний момент студія вела серйозну роботу над грою про нинішнього президента США.
Ідея виникла після створення Shaq Fu: A Legend Reborn – однієї з найгірших ігор 2018 року.
Трейлер проєкту – дивіться відео
Сумнозвісний файтинг отримав DLC з Бараком Обамою, яке теж провалилося, але, втім породило в уяві розробників ще один подібний проєкт.
У Sabre планували сиквел з іншим протагоністом – "Trump Fu". Відеогра розроблялася під час першого терміну Трампа на посаді президента США. Концепція гри була вельми кумедною.
Оточення Трампа саботує його, і його літак падає посеред мексиканської пустелі, Дональду потрібно потрапити назад (в США, – ред.) через стіну,
– пригадав Карч.
Згодом від цієї ідеї відмовилися, зокрема з огляду на повний провал попередніх подібних ігор.