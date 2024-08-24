Black Myth: Wukong станом на 23 серпня продався по всьому світу в кількості 10 мільйонів копій гри, створеної за мотивами класичного китайського роману "Подорож на Захід", на всіх цільових платформах, інформує Games 24.

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Окрім вражаючих продажів, Black Myth: Wukong також досягла піку в 3 мільйони одночасних гравців онлайн, з яких близько 2,2-2,4 мільйона – лише на платформі Steam. Розробники висловили свою вдячність ігровій спільноті опублікувавши повідомлення з підсумками.

Після релізу гра швидко привернула до себе увагу, досягнувши понад 2,223 мільйона одночасних гравців у Steam менш ніж за 24 години, що стало другим найвищим показником в історії платформи.

Невдовзі цей рекорд було перевершено, коли гра покращила свій особистий рекорд до 2,415 мільйона одночасних гравців.

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Black Myth: Wukong отримала визнання як від критиків, та гравців. Наразі її рейтинг на Metacritic становить 81%, а в Steam понад 393 000 користувачів залишили "надзвичайно позитивні" відгуки, в результаті чого рейтинг схвалення склав 96%.

Гра вийшла 20 серпня для ПК (Steam, EGS, WePlay) і PS5. Версії для Xbox Series X і S були відкладені.