Відомий американський співак Snoop Dogg провів просто прекрасний стрім, який запам'ятається усім надовго. Щоправда, виконавця вистачило лише на 15 хвилин.

Геймерам вже давно відомо, що співак Snoop Dogg полюбляє пограти у відеоігри. У виконавця навіть є ексклюзивний холодильник, який стилізований під консоль Xbox Series X (всього є лише 3 такі копії). Snoop Dogg також часто стрімить на Twitch, а зараз на його каналі вже 230 тисяч фоловерів.

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Зазвичай співак проводить стріми, на яких грає у відеогру Madden NFL (американський футбол) на консолі від Xbox. Щоправда, останнім часом його трансляції збирали усього декілька тисяч переглядів. Проте, останній стрім перевершив усі очікування та став найпопулярнішим на його каналі. Цю трансляцію вже переглянуло майже 300 тисяч користувачів, хоча пройшло лише 24 години. Зазначимо, що у цього стріму більше переглядів, ніж у легендарного хайлайту, на якому співак грав без рук.

"Майстерна" гра Snoop Dogg без рук – відео

Найцікавіше, що в описі до цієї трансляції виконавець написав наступне: "Sit back, relax and chill". Щоправда, цього разу стрім пройшов без "relax and chill", а Snoop Dogg вистачило лише на 15 хвилин трансляції. Річ у тім, що його опонент зробив три швидкі тачдауни, а на табло загорілися дуже невтішні для співака цифри – 21:0 на користь суперника. Snoop Dogg не витримав та показав своїм глядачам класичний приклад "rage quit".

Rage quit – вихід геймера з матчу, який ще не завершився. Часто супроводжується емоційними та нецензурними висловлюваннями.

Звісно, Snoop Dogg також не обійшовся без використання нецензурних слів та різноманітних образ. Виконавець відзначив, що ця відеогра знову зіпсувала йому настрій, а потім встав й покинув кадр. Щоправда, він забув завершити стрім й залишив лише самотній стілець, який вдало замінив стрімера на наступні 7 годин. Користувачі також залишилися на трансляції та активно спілкувалися у чаті.

"Rage quit" від Snoop Dogg – відео 16+

Протягом 7 годин найвідданіші фанати дивилися на стілець й напис "Нема сигналу", а також чекали на появу відомого виконавця. У певний момент на трансляції знову з'явився співак, який й завершив цей стрім. Дуже шкода, що цього разу геймери не почули класичну та відому фразу від Snoop Dogg.

Відома фраза Snoop Dogg на одному з його стрімів – відео