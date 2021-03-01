Известный американский певец Snoop Dogg провел просто прекрасный стрим, который запомнится всем надолго. Правда, исполнителя хватило только на 15 минут.

Геймерам уже давно известно, что певец Snoop Dogg любит поиграть в видеоигры. У исполнителя есть даже эксклюзивный холодильник, который стилизован под консоль Xbox Series X (всего есть только 3 такие копии). Snoop Dogg также часто стримит на Twitch, а сейчас на его канале уже 230 тысяч фолловеров.

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Обычно певец проводит стримы, на которых играет в видеоигру Madden NFL (американский футбол) на консоли от Xbox. Правда, в последнее время его трансляции собирали всего несколько тысяч просмотров. Однако, последний стрим превзошел все ожидания и стал самым популярным на его канале. Эту трансляцию уже посмотрели почти 300 тысяч пользователей, хотя прошло всего 24 часа. Отметим, что у этого стрима больше просмотров, чем у легендарного хайлайта, на котором певец играл без рук.

"Мастерская" игра Snoop Dogg без рук​ – видео

Самое интересное, что в описании к этой трансляции исполнитель написал следующее: "Sit back, relax and chill". Правда, на этот раз стрим прошел без "relax and chill", а Snoop Dogg хватило только на 15 минут трансляции. Дело в том, что его оппонент сделал три быстрых тачдауна, а на табло загорелись очень неутешительные для певца цифры – 21:0 в пользу соперника. Snoop Dogg не выдержал и показал своим зрителям классический пример "rage quit".

Rage quit – выход геймера с матча, который еще не завершился. Часто сопровождается эмоциональными и нецензурными выражениями.

Конечно, Snoop Dogg также не обошелся без использования нецензурных слов и различных оскорблений. Исполнитель отметил, что эта видеоигра снова испортила ему настроение, а потом встал и покинул кадр. Правда, он забыл завершить стрим и оставил лишь одинокий стул, который удачно заменил стримера на следующие 7 часов. Пользователи также остались на трансляции и активно общались в чате.

"Rage quit" от Snoop Dogg – видео 16+

В течение 7 часов преданные фанаты смотрели на стул и надпись "Нет сигнала", а также ждали появления известного исполнителя. В определенный момент на трансляции снова появился певец, который и завершил этот стрим. Очень жаль, что на этот раз геймеры не услышали классическую и известную фразу от Snoop Dogg.

Известная фраза Snoop Dogg на одном из его стримов – видео