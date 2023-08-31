Starfield, безсумнівно, буде надзвичайною грою. З масштабами, обіцяними Тоддом Говардом та Bethesda, проєкт має бути таким, у якому гравці точно знайдуть собі не лише заняття до душі, але й релігію.

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У грі їх буде аж чотири на вибір. Ви самі вирішуватимете, як ставитися до них і чи стати "парафіянином" будь-якої з конфесій.

В інтерв'ю для Polygon, провідний гейм дизайнер Starfield Еміль Пальяруло розповів, що команда звернулася до дуже цікавого джерела, щоб переконатися, що релігії в грі працюватимуть як потрібно.

Ним для студії став колишній працівник Шейн Лізеганг, який працював над Skyrim і Fallout 4 як сценарист, але покинув ігропром, щоб стати священником.

У нас є Шейн Лізеганг, який був одним із наших авторів... Зараз він навчається на єзуїтського священника. Ми говорили з ним про те, що якби ми хотіли зробити це справжнім, цю релігію, що б ми для цього зробили? Як би ми її написали? І тому він дав нам кілька порад і написав для нас дещо. Він писав для Sanctum Universum (одна з релігійних течій), і це справді підсилило її правдоподібність, – розповів Пальяруло.

Релігія завжди є складною темою, оскільки це особисте для кожної людини. З усім тим, вона також може стати цікавою знахідкою для масштабних рольових ігор та привнести щось нове та цікаве в проходження.

Чи вийшло це в авторів Starfield? Кожен зможе вирішити самостійно, адже гра вийде вже 1 вересня для власників передзамовлення та 6 вересня для власників стандартної версії на ПК та Xbox Series X|S.