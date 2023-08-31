Starfield, несомненно, будет чрезвычайной игрой. С масштабами, обещанными Тоддом Говардом и Bethesda, проект должен быть таким, где игроки точно найдут себе не только занятия по душе, но и религию.

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В игре их будет четыре на выбор. Вы сами будете решать, как относиться к ним и стать ли "прихожанином" любой из конфессий.

В интервью для Polygon, ведущий гейм дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло рассказал, что команда обратилась к интереснейшему источнику, чтобы убедиться, что религии в игре будут работать как надо.

Им для студии стал бывший работник Шейн Лизеганг, работавший над Skyrim и Fallout 4 как сценарист, но покинувший игропром, чтобы стать священником.

У нас есть Шейн Лизеганг, который был одним из наших авторов... Сейчас он учится на иезуитского священника. Мы говорили с ним о том, что если бы мы хотели сделать это настоящим, эту религию, что бы мы сделали для этого? Как мы ее написали бы? И потому он дал нам несколько советов и написал нам кое-что. Он писал для Sanctum Universum (одно из религиозных течений), и это действительно усилило ее правдоподобие, – рассказал Пальяруло.

Религия всегда сложная тема, поскольку это личное для каждого человека. Вместе с тем она может стать интересной находкой для масштабных ролевых игр и привнести что-то новое и интересное в прохождение.

Вышло ли это у авторов Starfield? Каждый сможет решить самостоятельно, ведь игра выйдет уже 1 сентября для владельцев предзаказа и 6 сентября для владельцев стандартной версии на ПК и Xbox Series X|S.