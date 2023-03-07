Та попри це, реліз має відбутися ще цієї весни. Звісно, якщо його дату знову не перенесуть.

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Нові дати релізу Hogwarts Legacy

На платформах PS4 та Xbox One гра з'явиться 5 травня 2023 року. Причиною стало те, що розробникам потрібно більше часу, щоб оптимізувати Hogwarts Legacy.

Ми переповнені вдячністю за реакцію шанувальників із усього світу на Hogwarts Legacy. Команда наполегливо працює, щоб забезпечити найкращий досвід на всіх платформах, і нам потрібно більше часу для цього,

– пояснили розробники.

Натомість реліз гри на на платформах ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S відбувся ще 10 лютого 2023 року. На Nintendo Switch реліз рольової гри планується, як і раніше, на 25 липня.