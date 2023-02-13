Реліз найочікуванішої гри 2023 року супроводжувався цілою низкою цікавих і неоднозначних подій. Для вас 24 Канал зібрав усе найцікавіше, про що варто знати.

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Hogwarts Legacy – про що гра

У п'ятницю 10 лютого гра вийшла на платформах ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Для замовників Deluxe-версії доступ до гри відкрили на 3 дні швидше. Релізи для PS4 і Nintendo Switch запланували на весну та літо відповідно.

Це рольовий бойовик у відкритому світі, де гравець зможе вільно досліджувати школу чаклунства Гоґвортс та її околиці. Події гри відбувають у 1890 році, тобто за 101 рік до того, як у школу вперше зайде Гаррі Поттер.

За сюжетом, у грі з'являється новий учень на п'ятому курсі. Ви можете створити свого персонажа й разом із ним досліджувати Гоґвортс і його околиці в пошуках таємниць школи магії.

Трейлер гри Hogwarts Legacy: дивіться відео

Одразу після релізу Hogwarts Legacy почала бити рекорди студії Warner Bros. Так, вже в п'ятницю гра майже досягла позначки в 700 тисяч одночасних гравців.

Протягом вихідних цей показник став ще вищим. Наразі найвищий показник одночасних гравців у гру становить 879 тисяч 308 геймерів.

Скандали довкола Hogwarts Legacy

Ще за понад пів року до релізу Hogwarts Legacy у спільноті геймерів почали лунати заклики до бойкоту гри. Усе через Джоан Роулінг – авторки книг про світ Гаррі Поттера. Фанати вже давно ображені на письменницю за її позицію щодо ЛГБТ-спільноти, яку називають трансфобною.

Через це творці гри намагалися максимально дистанціюватися від авторки. Та чи найбільше фанатів цікавило питання, чи буде Джоан Роулінг заробляти гроші за гру Hogwarts Legacy.

У вирі скандалу дійшло до того, що навіть один з розробників зізнався, що не планує купувати гру. Усе через той же зв'язок з Роулінг. До слова, у грі навіть буде трансендерний персонаж – про нього ще згадаємо пізніше.

Порівняння Hogwarts Legacy з фільмами про Гаррі Поттера: дивіться відео

Hogwarts Legacy можуть заборонити в Росії

Одразу після релізу Deluxe-версії гри керівник федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Росії Віталій Бородін подав скаргу на гру до місцевої генеральної прокуратури. Він вимагає заборонити гру в Росії.

Усе через "елементи пропаганди ЛГБТ" у грі. Бородіна обурило, що при створені чоловічого персонажа можна наділити жіночими рисами й навпаки.

Ба більше, у грі ж навіть присутній трансгендерний персонаж! Мова про Сірону Раян, яка в грі є власницею пабу "Три мітли". З нею геймери можуть взаємодіяти в Hogwarts Legacy.

Сподіваємося, гру в Росії таки заборонять. Це буде чудовим прикладом того, як росіяни самі ж долучаються до санкцій, які запроваджують щодо їхньої країни за агресію проти України.

Українська історична неточність

Ще одним цікавим моментом є історична неточність у грі, пов'язана з Україною. Геймери обговорюють глобус, який можна знайти в одній з кімнат Гоґвортсу.

Справа в тім, що події гри Hogwarts Legacy розгортаються наприкінці 19 століття. Втім, глобус, очевидно, значно більш сучасний. Або просто вміє передбачати майбутнє, що й не дивно для магічного світу.



Карта України в Hogwarts Legacy / скриншот з гри

Так, на глобусі-віщуні можна побачити чітко окреслені контури України. Вони відповідають сучасним територіям нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.

Втім, на час, коли розгортаються події гри, територія української держави були поділені між Російською та Австро-Угорською імперіями. Та схоже, глобус передбачив відновлення української Незалежності.