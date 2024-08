Ремастер культового квесту Broken Sword: Shadow of the Templars отримав трейлер та дату виходу

11:28

Компанія Revolution Software оголосила дату виходу ремастеру класичного квесту 1996 року Broken Sword: Shadow of the Templars. Оновлена версія під назвою Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged вийде 19 вересня 2024 року для різних платформ, включаючи ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і S та Nintendo Switch.