Ремастер культового квесту Broken Sword: Shadow of the Templars отримав трейлер та дату виходу

Компанія Revolution Software оголосила дату виходу ремастеру класичного квесту 1996 року Broken Sword: Shadow of the Templars. Оновлена версія під назвою Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged вийде 19 вересня 2024 року для різних платформ, включаючи ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і S та Nintendo Switch.

У нещодавньому дописі в блозі PlayStation британські розробники з Revolution Software підтвердили дату виходу довгоочікуваного ремастера. Спочатку анонсована минулого літа з очікуваним релізом на початку 2024 року, розробка зіткнулася із затримками, що призвело до перенесення дати запуску на 19 вересня 2024 року.

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Одночасно з цим оголошенням було також випущено новий трейлер, що демонструє покращення гри.

Трейлер Broken Sword: Shadow of the Templars

Особливості ремастеру Broken Sword: Shadow of the Templars

Гра отримає значне візуальне оновлення, вона працюватиме у роздільній здатності 4K. Ремастер містить перемальовані фони, перероблену спрайт-анімацію, покращений звук та покращену графіку, які додають нової яскравості барвистим пейзажам, деталізованим персонажам та заплутаним локаціям гри.

Коротко про сюжет

Історія гри розповідає про відважного американського туриста Джорджа Стоббарта та французьку журналістку Ніколь Коллар, які вирушають у навколосвітню подорож. Вони відвідають екзотичні локації сповнені стародавніх таємниць та дізнаються про таємну змову.

Шанувальники оригінальної гри будуть раді дізнатися, що в ремастері збережено захопливий сюжет, класичний геймплей і складні головоломки, які зробили Broken Sword: Shadow of the Templars культовою грою.

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Крім того, ремастер має повністю озвучених персонажів, що додасть атмосфери та занурення у гру.. Тож рекомендуємо відзначити у своїх календарях 19 вересня 2024 року і приготуватися пережити культову пригоду ще раз, або відкрити її для себе вперше.