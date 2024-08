Ремастер культового квеста Broken Sword: Shadow of the Templars получил трейлер и дату выхода

11:28

Компания Revolution Software объявила дату выхода ремастера классического квеста 1996 года Broken Sword: Shadow of the Templars. Обновленная версия под названием Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged выйдет 19 сентября 2024 года для различных платформ, включая ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch.