Cyberpunk 2077 отримає українську локалізацію з виходом DLC Phantom Liberty

На презентації Xbox Showcase показали новий трейлер майбутнього доповнення для Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty, яке окрім всього іншого принесе в гру офіційну українську локалізацію.

Презентація Xbox Showcase спричинила справжній фурор, адже на ній було анонсовано чимало цікавих проєктів, серед яких українських геймерів особливо втішило DLC для Cyberpunk 2077, інформує 24 Канал.

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На яскравій сцені Кіану Рівз презентував новий трейлер Phantom Liberty (Ілюзія свободи) – єдиного масштабного доповнення для Cyberpunk 2077, де його альтер его Джонні Сільвергенду та головному героєві Ві належатиме поринути в шпигунські ігри та звільнити з лап викрадачів президента Нових Сполучених Штатів Америки.

Геймплейний трейлер: відео

Для українських геймерів новина про скорий вихід DLC, який відбудеться вже 26 вересня, стала ще більш радісною через той факт, що разом з ним гра отримає повну текстову українську локалізацію.

За словами розробників з CD Projekt їм знадобився понад рік часу аби перекласти та адаптувати більш як мільйон слів з діалогів, внутрішньоігрового тексту й інтерфейсу.

Опісля також було проведено масштабне тестування, покликане впевнитися, що українськомовні гравці отримають якомога найкраще враження від кінцевого результату.

Доповнення уже можна передзамовити в цифрових магазинах.