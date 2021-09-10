Ремастер гри Alan Wake вийде вже в жовтні: офіційний трейлер та порівняння з оригіналом

Пригоди письменника Алана Вейка отримають версію для консолей нового покоління з покращеною графікою та продуктивністю. Перший трейлер проєкту та скриншоти, що показують різницю між оригіналом та майбутнім перевипуском у матеріалі.

На виставці PlayStation Showcase 2021 видавці з Epic Games Publishing і розробники з Remedy Entertainment поклали край чуткам, підтвердивши вихід оновленої версії популярного екшн-триллеру Alan Wake.

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Письменник Алан Вейк уже незабаром повернеться у життя геймерів та почне підкорювати нове покоління консолей. Грою займаються оригінальні розробники, а ремастер обіцяє подарувати гравцям оновлену візуальну складову з використанням технологій ретрейсингу, перепрацьовані моделі персонажів, деталізоване оточення та підтримку розширення 4K.

У склад Alan Wake Remastered ввійде основна версія гри та два сюжетні доповнення: The Signal та The Writer. Отож, геймерам випаде шанс знову поринути у пригоди письменника та вирушити на пошуки його зниклої дружини у тихому містечку Брайт Фоллз, сповненому химерних таємниць. У темряві на гравців завжди чатуватиме небезпека, а сюжет роману в жанрі жахів, написаний та забутий Аланом почне збуватися наяву.

Трейлер Alan Wake Remastered



Хоча вже й у самому трейлері можна побачити та оцінити проведену розробниками роботу, проте ще краще її видно в офіційному порівнянні майбутнього ремастеру з консольним оригіналом.

Оновлена графіка у консольній версії Alan Wake Remastered / зображення alanwake.com

Перепрацьовані 3-D моделі персонажів у консольній версії Alan Wake Remastered / зображення alanwake.com

Шанувальники серії та пересічні геймери схвально сприйняли продемонстровані зміни, що відбулися з грою на консолях, проте цікавою стала реакція користувачів ПК. Багато хто впевнений, що на сучасних комп'ютерах гра і по цей день виглядає пристойно, а ремастер – це ніщо інше, як черговий спосіб зіграти на ностальгії гравців задля отримання прибутку.

Заспокоює людей те, що на скриншотах, представлених розробниками, видно, що і над ПК версією була проведена величезна робота. Зокрема, було значно покращено текстури об'єктів, що своєю чергою робить картинку в кадрі більш деталізованою та реалістичною.

Оновлені текстури об'єктів у ПК версії Alan Wake Remastered / зображення alanwake.com

Оновлені текстури об'єктів у ПК версії Alan Wake Remastered / зображення alanwake.com

Оцінити старання розробників із Remedy Entertainment власноруч можна буде вже 5 жовтня на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S та на ПК ексклюзивно в Epic Games Store.