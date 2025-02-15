Українська студія готує ремастер відомої детективної гри

У мережі з'явилася інформація, яка свідчить про те, що українська відеоігрова студія працює над ремастером одного зі своїх проєктів.

Ремастер атмосферної детективної гри 2019 року отримав оновлений віковий рейтинг у Тайвані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gematsu.

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Фанатам Лавкрафта приготуватися

Українська студія Frogwares може готуватися до випуску оновленої версії однієї зі своїх ігор.

Видання Gematsu помітило, що проєкт під назвою "The Sinking City Remastered" нещодавно отримав віковий рейтинг в Тайвані для консолей PlayStation 5 і Xbox Series X|S.

В описі також зазначено, що ремастер перенесе гру з Unreal Engine 4 на нову, 5 версію відомого ігрового рушія.

Дивним є те, що в графі "дата релізу" в документі вказано 14 лютого 2025 року, що змушує замислитися про правдивість інформації.

Втім, було б логічно якби цей ремастер все ж з'явився аби підігріти інтерес до The Sinking City 2, реліз якої, за чутками, теж планується на 2025 рік.

Зокрема є ймовірність, що новини про сиквел очікуватимуть геймерів на Summer Game Fest 2025, тож шанувальникам творчості Frogwares слід внести дату події у свої календарі.