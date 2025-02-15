Ремастер атмосферной детективной игры 2019 года получил обновленный возрастной рейтинг в Тайване, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gematsu.

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Фанатам Лавкрафта приготовиться

Украинская студия Frogwares может готовиться к выпуску обновленной версии одной из своих игр.

Издание Gematsu заметило, что проект под названием "The Sinking City Remastered" недавно получил возрастной рейтинг в Тайване для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В описании также указано, что ремастер перенесет игру с Unreal Engine 4 на новую, 5 версию известного игрового движка.

Странным является то, что в графе "дата релиза" в документе указано 14 февраля 2025 года, что заставляет задуматься о правдивости информации.

Впрочем, было бы логично если бы этот ремастер все же появился, чтобы подогреть интерес к The Sinking City 2, релиз которой, по слухам, тоже планируется на 2025 год.

В частности есть вероятность, что новости о сиквеле будут ожидать геймеров на Summer Game Fest 2025, поэтому поклонникам творчества Frogwares следует внести дату события в свои календари.