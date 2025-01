Summer Game Fest 2025 состоится в июне, а легендарный Джефф Кили снова предстанет перед зрителями как ведущий одного из крупнейших событий в игровой индустрии, информирует 24 Канал.

Чего ждать геймерам

Известная выставка пройдет в Лос-Анджелесе 6 июня, а после основного шоу посетителей события будут ожидать SGF Play Days, где они смогут собственноручно ознакомиться с последними разработками таких крупных компаний как Microsoft, Sony и Nintendo.

Сейчас известно, что трансляция с анонсами будет длиться приблизительно два часа, что даст поклонникам виртуальных развлечений получить новости о состоянии самых ожидаемых проектов индустрии.

В частности, геймеры надеются, что SGF 2025 принесет больше информации о таких проектах как The Outer Worlds 2, Mafia: The Old Country и, конечно, Grand Theft Auto 6.

Кроме того, Джеф Кили отметил, что нынешняя выставка попытается поднять и более серьезные темы.

Рассмотрим некоторые ключевые изменения, проблемы и возможности, с которыми сталкивается мировая индустрия видеоигр, а также отметим культурное влияние и важность видеоигр как самой мощной формы развлечений в мире, – сказал Кили.

Поэтому, отмечайте 6 июня в календарике и запасайтесь энергетиками чтобы в прямом эфире увидеть одно из самых интересных событий в индустрии.