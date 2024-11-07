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Інформацію про ймовірний ремастер опублікував користувач Stiven_SRB. Він часто пише про ігри Blizzard як про своє найбільше захоплення, тож люди, які також цікавляться проєктами студії, вже звикли покладатися на його інформацію. Це додає їй більшої легітимності та надійності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Нещодавно також з'явилася інформація про те, що готується величезне оновлення для Warcraft III: Reforged – гри, яка викликала чимало суперечок у спільноті шанувальників франшизи. Вона вийшла з численними багами, змінивши лише графіку (та й то не дуже вдало), але залишивши все інше таким, яким воно було на початку 2000-х. Фанати не отримали ні нового контенту, ні якихось покращень.

Однак 30-та річниця всесвіту Warcraft швидко наближається. 13 листопада відбудеться спеціальна презентація, під час якої ми почуємо про контент з World of Warcraft, Hearthstone та Warcraft Rumble. Однак Blizzard Entertainment анонсувала багато сюрпризів, тож не виключено, що одним із цих сюрпризів стане саме Warcraft II Remaster.

Хоча допис Stiven_SRB не містить багато інформації, він супроводжує його чотирма зображеннями, які, як очікується, є обкладинками до гри, її логотипом і, ймовірно, іконкою запуску.

Можна вже зараз сказати, що фанати серії очікуватимуть від студії, що вона навчилася на своїх помилках і не допустить їх у новому ремастері. Якщо нам таки розкажуть про Warcraft II Remastered 13 листопада, то, ймовірно, це буде лише анонс, а дата виходу буде призначена десь на пізніше.