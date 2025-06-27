Нова гра від творців Sifu доволі швидко завоювала любов геймерів, але все ще потребує доопрацювання, інформує 24 Канал.

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Кумедний баг та швидка реакція

Після хардкорної гри Sifu, яку багато хто додає в перелік найважчих відеоігор, розробники з Sloclap випустили симулятор футболу Rematch.

У ньому кожен гравець контролює одного футболіста, а звичний вид спорту доповнений різними дивовижними прийомами та унікальними механіками.

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Щоправда, геймери знайшли у грі "експлойт", якого в ній явно не повинно було бути.

Користувач Reddit Hiken_D поділився коротким уривком матчу, де можна побачити як гравці однієї з команд стрибають замість того аби бігти й таким чином випереджають своїх опонентів.

Попри зовнішню безглуздість, це стало справжньою проблемою в змагальних матчах, адже додаткова швидкість допомагає перемагати і футбол перетворюється в якийсь балет.

Баг у дії – дивіться ролик

Відео розлетілося мережею, однак реакція Sloclap не забарилася.

У коментарях до допису, творці гри заявили, що вже працюють над цією проблемою та найближчим часом випустять оновлення, яке її вирішить.