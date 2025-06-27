Новая игра от создателей Sifu довольно быстро завоевала любовь геймеров, но все еще нуждается в доработке, информирует 24 Канал.

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Забавный баг и быстрая реакция

После хардкорной игры Sifu, которую многие добавляют в перечень самых тяжелых видеоигр, разработчики из Sloclap выпустили симулятор футбола Rematch.

В нем каждый игрок контролирует одного футболиста, а привычный вид спорта дополнен различными удивительными приемами и уникальными механиками.

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Правда, геймеры нашли в игре "эксплойт", которого в ней явно не должно было быть.

Пользователь Reddit Hiken_D поделился коротким отрывком матча, где можно увидеть как игроки одной из команд прыгают вместо того чтобы бежать и таким образом опережают своих оппонентов.

Несмотря на внешнюю нелепость, это стало настоящей проблемой в соревновательных матчах, ведь дополнительная скорость помогает побеждать и футбол превращается в какой-то балет.

Баг в действии – смотрите ролик

Видео разлетелось по сети, однако реакция Sloclap не заставила себя ждать.

В комментариях к посту, создатели игры заявили, что уже работают над этой проблемой и в ближайшее время выпустят обновление, которое ее решит.